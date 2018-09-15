بوروشينكو يعلن انتصاره على روسيا

اعتبر رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو، دخول اتفاقية الشراكة بين بلاده والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، انتصارا عظيما لبلاده على روسيا.

وقال بوروشينكو، في كلمته أمام منتدى المنظمة الدولية "استراتيجية يالطا الأوروبية" في كييف: "يمكنني التأكيد أننا تغلبنا على روسيا، لقد مضى أكثر من عام على دخول اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وباتت حصة الاتحاد الأوروبي في صادراتنا تتراوح بين 42 و43 بالمئة وتقترب بسرعة من 50 بالمئة. هذا يعوض بشكل كبير تلك الخسائر التي ألحقتها روسيا بنا".

وتحاول سلطات كييف في السنوات الأخيرة، الاستعاضة عن البضائع المنتجة في روسيا، وإيجاد أسواق بديلة لبضائعها في إطار ما تسميه أجهزة بوروشينكو بـ"العقوبات" الأوكرانية على روسيا، التي شلّت الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني أصلا من آثار النزاع في جنوب شرقي البلاد، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

Можу констатувати, що Росію ми переграли, і вже понад рік, як Угода про асоціацію між Україною і ЄС набула чинності. Частка Євросоюзу в експорті коливається від 42 до 43%, стрімко наближаючись до 50%, і це вагомий компенсатор тих втрат, які спричинила нам Росія — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 сентября 2018 г.

وتفيد بيانات الجمارك الروسية، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوكرانيا قد بلغ في الفترة بين يناير ومايو 2018، زهاء 5.838 مليار دولار، وذلك بزيادة 28.7% على أساس سنوي.

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وتفيد البيانات الأوكرانية، بأن روسيا تعتبر أكبر المستثمرين في الاقتصاد الأوكراني وبأن حصتها تصل إلى 36% من الاستثمار الأجنبي.

وفي وقت سابق، أعلن عضو البرلمان الأوكراني فاديم أبراموفيتش أن منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، لم تجلب لبلاده إلا الخسائر.

وشدد على أن وقف العلاقات الاقتصادية مع روسيا، يهدد بعواقب كارثية للاقتصاد الأوكراني.

المصدر: نوفوستي