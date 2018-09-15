بومبيو: محادثاتنا مع بيونغ يانغ مستمرة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الجمعة أن المحادثات مع كوريا الشمالية مستمرة حول نزع بيونغ يانغ سلاحها النووي.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: "مستمرون في المباحثات المكثفة مع كوريا الشمالية لنرى كيف سنترجم بالأفعال كل الالتزامات المعلنة في قمة سنغافورة".

وأكد بومبيو أن واشنطن "مصممة أكثر من أي وقت مضى على مواصلة تطبيق" القرارات الدولية ضد البرامج النووية والبالستية لكوريا الشمالية، وأضاف:

"نعتقد أن القرارات الدولية تصب في صلب جهود الرئيس ترامب لإقناع الرئيس كيم بأن النزع التام والكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية أمر ضروري".

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وألغى ترامب نهاية أغسطس زيارة بومبيو لبيونغ يانغ، وذلك بسبب عدم إحراز تقدم كاف على صعيد نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، ولا تزال العملية تراوح مكانها منذ أسابيع.

لكن الرئيس الأمريكي تلقى رسالة "إيجابية جدا" من الزعيم الكوري الشمالي أعرب فيها كيم عن رغبته في عقد لقاء جديد معه بعد قمتهما في سنغافورة في يونيو الماضي، فيما وعدت سيئول بالقيام بدور الوسيط داعية إلى اتخاذ "قرار جريء" بشأن الأسلحة النووية.

المصدر: أ ف ب