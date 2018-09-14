بلدية إسطنبول تزيل اسم " ترامب"

أعلنت بلدية إسطنبول التركية إزالة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من نفق للمشاة يقع بالقرب من برجي "ترامب" في المدينة.

وقالت وكالة الأناضول إن القرار اتخذ بإجماع مجلس البلدية، الذي قرر تحويل تسمية النفق الواقع في منطقة شيشلي إلى "مجيدية كوي".

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ويضم البرجا ترامب مركز تسوق وشققا ومكاتب، وتعود ملكيتهما لمؤسسة ترامب، التي قال الرئيس الأمريكي إنه تنازل عن إدارتها لأبنائه، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وتمر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة بفترة جفاء على خلفية قضية القس الأمريكي أندرو برونسون المعتقل في تركيا بتهم التورط في محاولة الانقلاب عام 2016. وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن القس فورا، وفرضت عقوبات على مسؤولين تركيين.

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كما فرضت الولايات المتحدة رسوما على صادرات الصلب والألمنيوم التركية، وردت أنقرة بفرض قيود على التجارة مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات