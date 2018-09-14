بومبيو يهاجم سلفه كيري بسبب لقائه مسؤولين إيرانيين

انتقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سلفه جون كيري على لقاءات أجراها مع مسؤولين إيرانيين عبر قنوات سرية، متهما إياه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب إزاء طهران.

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وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق. كان عليه عدم الانخراط في هذا النوع من السلوك. الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما يديرها هذا الرئيس، الأمر تخطى كونه غير لائق"، في إشارة منه إلى كون إيران، من وجهة نظر إدارة ترامب، "دولة راعية للإرهاب".

وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر صفحته في تويتر اليوم الجمعة: "كيري أجرى لقاءات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي، هذا لن يؤدي سوى إلى تقويض عملنا الجيد على حساب الشعب الأمريكي"، مضيفا "لقد طلب منهم (كيري) الانتظار حتى نهاية إدارة ترامب، هذا سيء"، ملمحا إلى أن هذه الاجتماعات عقدت من دون معرفة الدبلوماسية الأمريكية.

وجاءت هذه الانتقادات ردا على اعتراف رئيس الدبلوماسية الأمريكية الأسبق كيري بأنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد تولي ترامب الرئاسة.

وفي إطار حملته للترويج لكتاب مذكراته، أقر كيري، الذي كان وزيرا للخارجية إبان ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وتولى التفاوض في شأن الاتفاق النووي مع إيران، بأنه التقى ظريف "ثلاث أو أربع مرات" منذ مغادرته الحكومة وتولي ترامب الرئاسة. كما اتهم كيري إدارة ترامب بالسعي لتغيير النظام في إيران.

المصدر: وكالات