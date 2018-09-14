إعصار فلورنسا يقتل 4 أشخاص في الولايات المتحدة

ارتفع عدد ضحايا إعصار فلورنسا في الولايات المتحدة إلى 4 أشخاص حسبما أفادت صحيفة New York Times الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الضحايا لقي مصرعه نتيجة صعقة كهربائية أثناء محاولته توصيل مولد للكهرباء، فيما لقيت امرأة مصرعها نتيجة أزمة قلبية.

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وقد أعلنت شرطة ويلمينغتون في ولاية كارولينا الشمالية في وقت سابق عن مصرع امرأة وطفلها وإصابة زوجها نتيجة سقوط شجرة على منزلهم.

ووصل إعصار فلورنسا يوم الجمعة إلى الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي، متحركا إلى عمق الأراضي الأمريكية على اليابسة حيث تشير تقارير إلى أن الإعصار بدأ بالانحسار.

المصدر: نوفوستي