خطيب جامع طهران: أمريكا والسعودية وراء حرق القنصلية الإيرانية في البصرة

اتهم إمام وخطيب جامع طهران، حجة الإسلام كاظم صديقي، الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بالوقوف وراء حرق القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة جنوبي العراق.

وفي خطبة الجمعة قال صديقي: "أحداث البصرة فتنة شيطانية لإحداث شرخ في صفوف المسلمين.. ناجمة عن عدم تحمل عالم الاستكبار لمسيرة الأوضاع".

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وأضاف أن السفارة الأمريكية في العراق كانت "نشطة" كما أن "الأموال السعودية لعبت دورها" في الحادث.

وأعادت السفارة الإيرانية في العراق فتح القنصلية العامة في البصرة في مقر جديد الثلاثاء الماضي، بعد حرق المبنى السابق على يد محتجين في الـ 7 من هذا الشهر.

وجرى حرق القنصلية الإيرانية ضمن حوادث مشابهة طالت بعثات دبلوماسية ومقرات حزبية في البصرة، وسط احتجاجات عارمة عمت المدينة ومحافظتها، حيث طالب المتظاهرون فيها بتوفير الخدمات، وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتصدت القوات الأمنية للمحتجين، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

والأربعاء الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بتأجيج العنف في العراق. فيما أعلن القيادي في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا يزدي، أن طهران تعرف مدبري الهجوم على قنصليتها في البصرة ومنفذيه، متعهدا بكشف ملابسات الحادث قريبا.

المصدر: إرنا