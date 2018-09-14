فوز خمسة أكراد في الانتخابات البرلمانية السويدية

أكد عضو البرلمان السويدي وعضو الجالية الكردية في السويد جبار أمين، إن نتائج الانتخابات تشير إلى فوز 5 ناخبين أكراد في سباق البرلمان السويدي.

وأوضح أمين على صفحته في موقع فيسبوك أن الفائزين الأكراد هم: لاوين ريدار، وكولان آفجي، وروزا كولجو، وسركان كوسي، وقادر كاسركة.

ولا تزال السويد تعيش حالة من الجمود السياسي بعد أن أسفرت الانتخابات العامة عن تعادل التحالفين الرئيسيين في عدد الأصوات دون حصول أي منهما على أغلبية، في الوقت الذي حقق فيه حزب يميني مناهض للهجرة مكاسب واضحة.

ومن المقرر أن يستمر فرز الأصوات في الانتخابات العامة السويدية حتى يوم الاثنين القادم وذلك للتأكد من صحة النتائج الاولية التي صدرت أمس الخميس.

المصدر: pukmedia