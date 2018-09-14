مدير حملة ترامب السابق يوافق على التعاون مع التحقيق بشأن روسيا

أبلغ الادعاء الأمريكي محكمة في واشنطن بأن بول مانافورت، المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، سيتعاون مع التحقيق في قضية ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات.

واعترف مانافورت، الذي أدار حملة ترامب الانتخابية في عام 2016، اليوم الجمعة، بذنبه في تهمتي التآمر على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة العدالة في التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية، والذي يقوده فريق التحقيق برئاسة روبرت مولر.

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وبالتالي أصبح بول مانافورت أكبر مسؤول في حملة ترامب يعترف بتهم في تحقيق روبرت مولر. وقد يواجه مانافورت عقوبة السجن 10 سنوات في التهمتين المذكورتين، فيما أسقطت بعض التهم الأخرى عنه.

وقال البيت الأبيض تعليقا على اعترافات مانافورت، إن الاعترافات لا علاقة لها بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016.

جدير بالذكر أن موسكو نفت مرارا أي تدخل في الانتخابات الأمريكية. كما نفى كل من ترامب والكرملين حدوث أي تآمر بينهما.

المصدر: رويترز