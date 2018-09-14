واشنطن تعاقب شركتين ماليزية وتايلاندية بسبب إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،اليوم عن فرضها عقوبات على شركتين من ماليزيا وتايلاند، لتعاملهما مع شركة طيران "ماهان " الإيرانية.

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وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة شركة "ماي أفييشن، إل تي دي" ومقرها بانكوك تايلاند، وشركة "ماهان ترافيل أند توريزم" في العاصمة الماليزية كوالالمبور​​​.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، أن هذا ما يسمى بالعقوبات الثانوية، التي تفرض بسبب التعامل مع الأفراد والشركات المدرجة ضمن قوائم العقوبات للولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن والشنطن فرضت عقوبات على شركة الطيران الإيرانية "ماهان"، واتهمتها بنقل أسلحة وعسكريين إيرانيين على متن طائرات هذه الشركة إلى خارج البلاد، لتقديم المساعدة إلى المنظمات الإرهابية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت في مايو الماضي، عقوبات مماثلة على شركات طيران إيرانية وتركية و9 أفراد، وكيانات، يشترون السلع الأمريكية الخاضعة للرقابة، لشركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

المصدر: سبوتنيك