ترشيح أول مسؤولة إيرانية "سنية" لمنصب سفير

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن مصادر أفادت بأنه من المقرر تعيين قائممقام مدينة قصرقند في محافظة سيستان وبلوجستان حميرا ريغي سفيرة جديدة لإيران في بروناي دار السلام.

وتعد ريغي أول سيدة تشغل منصب قائممقام في الحكومة الحادية عشرة (السابقة) وأول سيدة من السنة في إيران تشغل هذا المنصب.

ووفقا للوكالة فلم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي نبأ تعيين السيدة حميرا ريغي سفيرة في بروناي.

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وقال قاسمي اليوم الجمعة: "ربما تم تقديم اقتراح لها بهذا الصدد، ولكن ما هي النتيجة أو هل قبلت بذلك فلا علم لدي".

وذكر أن وزارة الخارجية لا تعلن عن اسم السفير حتى الانتهاء من مراحل انتخابه، لأن اختيار السفير عملية معقدة وبحاجة إلى وقت، ومن المحتمل أن تواجه القضية مشكلة ما وتتوقف، لذا لا يعلن عن اسم معين ما لم تنجز جميع المراحل.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا"