اجتماع روسي تركي فرنسي ألماني رفيع المستوى حول سوريا

بحث مستشارو زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا لشؤون الخارجية في اجتماع جرى اليوم في إسطنبول الملف السوري والوضع في منطقة إدلب وإمكانية عقد قمة رباعية بشأن سوريا في وقت لاحق.

وقال السفير الروسي في تركيا، أليكسي يرخوف، في حديث لوكالة "تاس" أدلى به عقب المباحثات في إسطنبول إن "المشاركين في الاجتماع بحثوا الوضع في سوريا، وخاصة في منطقة إدلب، في ظل التسوية السياسية للأزمة الدائرة في إطار مساري أستانا وجنيف، وأيضا إمكانية ربطهما بعمل ما يسمى "المجموعة المصغرة" (التي تضم بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن والسعودية)".

وعند تطرقه إلى موضوع عقد قمة رباعية حول سوريا ستجمع روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا أكد يرخوف أن المجتمعين اتفقوا أيضا على عرض نتائج مناقشاتهم على زعماء الدول الأربع "كي يتخذوا قرارات مناسبة" بشأن القمة.

وشارك في الاجتماع من جانب روسيا مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ومن جانب تركيا - المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومن جانب فرنسا - مستشار الرئيس الفرنسي فيليب إيتيان، إضافة إلى يان هيكر، مساعد المستشارة الألمانية.

المصدر: تاس