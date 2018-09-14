بالصور.. قصر أردوغان الطائر

لا تزال وسائل الإعلام التركية تتحدث عن الطائرة الرئاسية "بوينغ 8-747" التي أهداها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونشرت وسائل إعلام تركية، صورا للطائرة الفاخرة التي هبطت قبل يومين، في مطار صبيحة غوكتشان الدولي في مدينة إسطنبول، حيث سيتم طلاؤها وتجهيزها بشكل تام قبيل الانضمام إلى أسطول الطائرات الرئاسية.

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وأضافت أن الطائرة يقدر سعرها بـ400 مليون دولار، وتتسع وفق تصميمها الأساسي لـ400 راكب، إلا أنها خضعت إلى تصميم خاص، وانخفض عدد مسافريها بذلك إلى 76 راكبا.

ويبلغ عدد طاقم الطائرة 18 شخصا، وفي داخلها صالة خاصة للاجتماعات، وغرفة نوم.

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المصدر: وكالات