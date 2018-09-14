اختتام مناورات Rapid Trident 2018 الأمريكية - الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية انتهاء أضخم مناورات القيادة والأركان Rapid Trident 2018 الدولية المشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وعدد من دول الناتو، في مقاطعة لفوف الأوكرانية.

وقالت الدفاع الأوكرانية في بيان: "جرى على أراض المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، حفل اختتام رسمي لمناورات القيادة والأركان الأوكرانية الأمريكية بمشاركة قوات Rapid Trident 2018".

وأضاف البيان: " ما ميز المناورات ليس فقط عدد المشاركين (أكثر من 2500 جندي)، ولكن أيضا من حيث كمية المعدات العسكرية (350 وحدة)".

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وأوضحت الدفاع الأوكرانية أن جنود 14 دولة، 10 منها أعضاء في حلف الناتو و4 دول شريكة للحلف، شاركوا في التدريبات التي انطلقت يوم 3 سبتمبر الجاري.

وقالت إنه جرى التدرب خلال المناورات على "صد عدوان مسلح شامل للعدو من قبل فرقة متعددة الجنسيات".

وتقام مناورات Rapid Trident 2018 بشكل سنوي منذ عام 2006 في المركز الدولي لحفظ السلام والأمن في مقاطعة لفوف غربي أوكرانيا.

المصدر: تاس