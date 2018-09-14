العثور على جثث 21 مهاجرا حاولوا الوصول لإسبانيا عبر المتوسط

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة في بيان، إن المياه جرفت 21 جثة يعتقد أنها لمهاجرين حاولوا الوصول لإسبانيا، إلى شواطئ البحر المتوسط هذا الشهر.

وأشار بيان المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط بلغ 1586 شخصا منذ بداية العام 2018.

وعلى الشواطئ الجزائرية بالقرب من منطقة مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان الجزائرية على بعد نحو 200 كيلومتر من الساحل الإسباني، عثر في 4 سبتمبر الجاري على جثث 9 من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفي اليوم التالي عثر على 4 جثث أخرى عند شاطئ السعيدية في المغرب، فيما جرفت أمواج البحر في الـ 10 من سبتمبر الجاري جثث 6 مهاجرين بينهم امرأتان وطفل إلى شاطئ في منطقة الدريوش المغربية.

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كما عثر على جثة امرأة عند شاطئ لاس ساليناس في ألماريا بإسبانيا يوم 11 سبتمبر فيما انتشل صيادون جثة شاب أفريقي قرب لا ألمادرابا في جيب سبتة الإسباني شمالي المغرب أمس الخميس.

المصدر: رويترز