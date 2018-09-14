روسيا تراقب المسطحات المائية برادارات جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستتسلم 18 محطة رادار ساحلية ثابتة من طراز إم إر-232 قبل أواخر 2020، ليتم نصبها في مختلف أنحاء البلاد.

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ومحطات الرادار المذكورة، تستطيع اكتشاف أهداف على سطح الماء، مع تحديد إحداثياتها والبيانات الخاصة بتحركاتها، ويمكنها تصوير الأهداف على بعد 30 كم.

وسيتم نشر هذه المحطات على مختلف السواحل، إضافة إلى 3 محطات في مدينة مورمانسك شمال غربي روسيا​​​، قبل 30 أغسطس 2019، وستنصب محطتان في كل من مدينة كرونشتادت قرب مدينة بطرسبورغ، ومدينة بارتيزانسك بالشرق الأقصى الروسي، ومدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم بالإضافة إلى محطة واحدة في بلدة نيكولسكويه.

وتتوقع وزارة الدفاع الروسية، أن يصل إجمالي تكاليف هذه المحطات إلى 105.3 مليون روبل أي نحو 1.5 مليون دولار.

المصدر: سبوتنيك