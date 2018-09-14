بومبيو يتهم خامنئي بمقايضة المسلمين بالنفط

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متهما إياه بالنفاق.

وكتب بومبيو على تويتر اليوم الجمعة: "خامنئي يصور نفسه على أنه زعيم العالم الإسلامي، لكن نظامه التزم صمتا كاملا عندما قامت الصين وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني، بملاحقة مواطنيها المسلمين واعتقلت مئات الآلاف منهم".

.@khamenei_ir fancies himself the leader of the Islamic world, but his regime has been totally silent as China—the top buyer of #Iran’s oil—has persecuted and detained hundreds of thousands of its Muslim citizens. رژیم_ریاکار# — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 14, 2018

وفي أواخر يونيو الماضي، نشر بومبيو تغريدة دعا فيها إلى محاسبة خامنئي، بعد أن اتهمه بـ"زعزعة أمن دول الخليج، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

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المصدر: تويتر