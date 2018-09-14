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بومبيو يتهم خامنئي بمقايضة المسلمين بالنفط

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بومبيو يتهم خامنئي بمقايضة المسلمين بالنفط
AFP WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متهما إياه بالنفاق.

وكتب بومبيو على تويتر اليوم الجمعة: "خامنئي يصور نفسه على أنه زعيم العالم الإسلامي، لكن نظامه التزم صمتا كاملا عندما قامت الصين وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني، بملاحقة مواطنيها المسلمين واعتقلت مئات الآلاف منهم".

وفي أواخر يونيو الماضي، نشر بومبيو تغريدة دعا فيها إلى محاسبة خامنئي، بعد أن اتهمه بـ"زعزعة أمن دول الخليج، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني".

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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بومبيو يتهم خامنئي بزعزعة أمن الخليج ويدعو لمحاسبته

المصدر: تويتر

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