إصابة شخصين في حادث دهس جنوبي فرنسا

أصاب سائق شخصين بجروح طفيفة ليلة أمس في مدينة نيم جنوبي فرنسا، عندما حاول دهس حشد من روّاد إحدى الحانات قبل أن تصطدم سيارته بحاجز للحماية، حسب وكالة فرانس برس.

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وقالت الوكالة إن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما، اندفع بسيارته عند الساعة الواحدة من فجر اليوم، باتجاه نحو خمسين شخصا كانوا أمام حانة "لينستان تي".

وكشف المصدر أن سيارة المهاجم، بيضاء اللون وتوقفت بعد اصطدامها بحاجز وقائي، أقيم في إطار الاستعدادات لحفل شعبي في مصارعة الثيران من المقرر أن ينطلق الجمعة.

وقال العديد من الشهود في مكان الحادث، إن الرجل صاح "الله أكبر" وقت الحادث، فيما أوضح المدعى العام الفرنسي أريك موريل، أن الحشد أوقف السائق الذي حاول الفرار، وأوسعه ضربا وأن المشبوه نقل إلى المستشفى، حيث كان "مشوش الذهن" عند اعتقاله.

المصدر: أ ف ب