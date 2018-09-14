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مقتل 6 من الشرطة في اشتباك مع طالبان شمالي أفغانستان

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مقتل 6 من الشرطة في اشتباك مع طالبان شمالي أفغانستان
AFP FARIDULLAH AHMADZAI
عناصر لحركة طالبان أفغانستان- أرشيف
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لقي 6 من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب 17 آخرون في هجوم شنه مسلحو حركة طالبان مساء الخميس على مركز أمني في ولاية سمنجان شمالي أفغانستان.

ونقلت قناة "تولو - نيوز" الأفغانية عن مصادر محلية، أن 4 من مقاتلي طالبان لقوا مصرعهم أيضا في الاشتباك مع الشرطة في منطقه دار اليوسف بولاية سمنجان.

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وتشهد أفغانستان مواجهات متكررة بين عناصر الأمن والجيش الأفغاني من جهة، ومقاتلي حركة طالبان، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين والمدنيين.

المصدر: نوفوستي

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