أردوغان يقدم على خطوة وصفت بـ"المذهلة"

ردا على اتهام المعارضين له بـ"التربح" من صندوق بلاده السيادي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأعضاء "صندوق الثروة السيادية" امتناعهم عن تقاضي رواتبهم من هذا الصندوق.

ووصف موقع إخباري تركي هذه المبادرة التي قام بها أردوغان بعد تعيينه رئيسا لـ"صندوق الثروة السيادية التركية"، بالخطوة الـ"مذهلة".

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واتخذ جميع أعضاء الصندوق السيادي التركي هذا القرار وتم الإعلان عنه أمس الأول خلال أول اجتماع لأعضاء الصندوق، الذين اعتبروا حسب موقع "تركيا برس"، أن هذه الوظيفة الجديدة "واجب وطني لا يجب تقاضي الأجر مقابله".

وكان "صندوق الثروة السيادية التركية" قد تأسس في أغسطس 2016، بهدف رفع النمو السنوي بنسبة 1.5% على مدى عشر سنوات، وتمويل مشاريع البنية التحتية واتخاذ إجراءات أخرى تسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية عند الضرورة.

يذكر أن الجريدة الرسمية في تركيا أعلنت أمس الأول قرار تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسا لـ"صندوق الثروة السيادية" في البلاد، كما تم تعيين زير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق في منصب نائب رئيس الصندوق.

المصدر: وكالات