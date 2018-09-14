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تسرب للغاز يفجّر 39 منزلا في ماساتشوستس الأمريكية

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تسرب للغاز يفجّر 39 منزلا في ماساتشوستس الأمريكية
Reuters Gene Blevins
ارشيف
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تسبب تسرب للغاز المنزلي بانفجارات وحرائق في 39 منزلا ومقتل شخص واحد وإصابة 4 آخرين في مدن لورانس وأندوفر وأندوفر الشمالية في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وأشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن شركة Columbia Gas، المشرفة على تزويد المنازل المذكورة بالغاز، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن ظهور مشاكل في خطوط نقل الغاز بالمنطقة.

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وأوصت الشرطة وإدارات مكافحة الحرائق، كافة السكان في المنازل المجاورة وكذلك المنازل التي تخدمها الشركة المذكورة، بإخلاء بيوتهم والابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشرطة، إنها تحقق في 70 حالة تسرب للغاز في المدن الثلاث المذكورة.

المصدر: انترفاكس

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