وزير الداخلية الإيطالي: "قصة التدخل الروسي" سخيفة

وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الاتهامات الموجهة إلى روسيا في ما يخص "تدخلها" في انتخابات الدول الأخرى بأنها "سخيفة".

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وقال سافيني خلال مقابلة أجرتها مجلة Time الأمريكية: "لا، ليس هناك أي تدخل على الإطلاق (في الانتخابات الإيطالية)، لا يوجد ترابط إعلامي أو اقتصادي.. هم (في الغرب) يبحثون عن القراصنة الروس في كل مكان.. (لكن) الإيطاليون يفكرون بأدمغتهم".

وأضاف: "أنا لا أعرف ما الذي فعله (القراصنة الروس) وهل فعلوا ذلك أصلا في الولايات المتحدة أو فرنسا، لكن، من وجهة نظري، هذه القصة كلها بشأن التدخل الروسي تبدو سخيفة".

ووفقا للوزير الإيطالي، فإن من ينشر الأخبار المزيفة في إيطاليا باستمرار ليس "المتسللون الروس" بل "القنوات التلفزيونية الإيطالية الرسمية".

وكان سالفيني قال في وقت سابق إنه لا يرى أي معنى للعقوبات المفروضة على روسيا.

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المصدر: RT