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الولايات المتحدة لا تعتزم إنهاء وجودها في قاعدة إنجرليك التركية

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الولايات المتحدة لا تعتزم إنهاء وجودها في قاعدة إنجرليك التركية
Reuters Umit Bektas
طائرات أمريكية في قاعدة "إنجرليك" التركية (صورة من الأرشيف)
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أعلن البنتاغون أنه لا يعتزم إنهاء الوجود الأمريكي في قاعدة "إنجرليك" الجوية التركية، وذلك وسط تقارير عن انتقال وشيك للقوات الأمريكية إلى قواعد في اليونان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إيريك باهون إن "الولايات المتحدة لا تنهي حضورها في تركيا. وكانت تستخدم قاعدة "إنجرليك" خلال عقود وستواصل ذلك بدعم من حليفنا في الناتو، تركيا".

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ووصف باهون تركيا بأنها "شريك ثابت" في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين الولايات المتحدة وتركيا أثناء العمليات باستخدام قاعدة "إنجرليك" وغيرها من المواقع في تركيا.

وجاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية حول أن الولايات المتحدة تعتزم الانسحاب من قاعدة "إنجرليك" التركية إلى قاعدة جديدة في اليونان على خلفية التوتر في العلاقات مع أنقرة. وحسب التقارير، تجري حاليا مباحثات بين المسؤولين الأمريكيين واليونانيين بشأن استخدام القوات الأمريكية القواعد اليونانية.

المصدر: تاس

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