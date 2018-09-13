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ناشطات "فيمين" يحتجن بصدور عارية وأفواه مخيطة في باريس!

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ناشطات
twitter.com/femen_movement
ناشطة من حركة "فيمين" النسائية المعارضة
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نظمت ناشطات من حركة FEMEN النسائية وقفة احتجاجية عارية جديدة للتعبير عن تضامنهن مع الفنان الروسي المعارض بيوتر بافلينسكي الذي يحاكم في العاصمة الفرنسية باريس.

ووقفت 6 ناشطات من حركة FEMEN أمام مبنى المحكمة الفرنسية التي نظرت اليوم في قضية بافلينسكي المتهم بإضرام النار في مقر مصرف فرنسا العام الماضي، وهن عاريات الصدور، كالعادة. وكتبن على صدورهن شعارات مدافعة عن حق الفنان في التعبير عن نفسه، وأخرى تدعو إلى الإفراج عنه.

إضافة إلى ذلك، ظهرت الناشطات بأفواه مخيطة على غرار بافلينسكي الذي احتج بهذه الطريقة على اعتقال فتيات من فرقة البانك روك الروسية المعارضة "بوسي رايوت" Pussy Riot عام 2012، باعتبار أن الفم المخيط رمز لاضطرار الفنان إلى الصمت وتشديد الرقابة وانعدام الشفافية في روسيا في المرحلة الحالية.

المصدر: وكالات

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