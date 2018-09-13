تقرير سري يحذر: الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب

انتقد رئيس ديوان المظالم في الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، في تقرير جديد، الاستعدادات الجارية في الجيش تحسبا للحرب، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".

وموقف بريك هذا يتناقض تماما مع تقرير صدر في بداية سبتمبر عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، والذي أكد فيه أن الجيش على مستوى عال من الاستعداد للحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريك أرسل تقريره هذا الأسبوع الماضي إلى وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وكذلك إلى آيزنكوت، وأعضاء هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.

ودعا التقرير إلى تعيين لجنة تحقيق خارجية يرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا لفحص حالة استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب.

وصنف مراقبون أحدث تقرير لبريك بـ "السري"، فيما رفضت شخصيات أطلعت على فحواه مناقشته مع الصحيفة الإسرائيلية.

وشمل التقرير، الذي يزيد عن 200 صفحة، اقتباسات طويلة من المحادثات التي عقدها بريك مع ضباط في الجيش، بما في ذلك ضباط غير مفوضين، داخل القوات البرية، حيث كشفوا أوجه قصور خطيرة في مستوى التدريب والتعامل مع المعدات العسكرية.

وتوقع عدة خبراء، أحدهما ضابط في الجيش الإسرائيلي، نشوب حرب وصفت بالكبرى في الشرق الأوسط أطرافها الرئيسة، إسرائيل وإيران وحزب الله.

وأشار تقرير أعده الرائد في الجيش الإسرائيلي، نداف بين حور، والخبير في الشؤون العسكرية مايكل آيزنشتات، إلى أن "التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل"، تثير مخاوف من وقوع مواجهة بين "إسرائيل و حزب الله، أو اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران في سوريا".

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المصدر: "هآرتس"