واشنطن تدرج شركة روسية على قائمتها السوداء ضد بيونغ يانغ

وسعت الولايات المتحدة، الخميس، عقوباتها على كوريا الشمالية، بإدراج شركة روسية على قائمتها السوداء ضد بيونغ يانغ، حسبما جاء في بيان صادر عن الخزانة الأمريكية.

وجاء في البيان أن العقوبات الموسعة استهدفت شركة Volasys Silver Star ومقرها في مدينة فلاديفوستوك الروسية، إضافة إلى مواطن كوري الشمالي وشركة Yanbian Silverstar Network Technology الصينية، وذلك عقابا على دعمهم لبرنامجي بيونغ يانغ النووي والصاروخي.

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وتشمل العقوبات المفروضة تجميد ممتلكات للجهات المذكورة في أراضي الولايات المتحدة، وحظر تعاملات مالية معها.

وسبق أن أدرجت السلطات الأمريكية على قائمتها السوداء ضد كوريا الشمالية، والتي وسعتها مرارا، عددا من البنوك الروسية، من بينها بنوك الادخار الصناعي، و"روبليوف" و"أغروسويوز"، إضافة إلى عدة شخصيات روسية.

المصدر: إنترفاكس + تاس