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تقرير: العقوبات الأمريكية استهدفت 212 شركة وشخصية روسية منذ بدء رئاسة ترامب

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تقرير: العقوبات الأمريكية استهدفت 212 شركة وشخصية روسية منذ بدء رئاسة ترامب
crowdfundinsider.com
وزارة الخزانة الأمريكية
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كشف تقرير قدمه مساعد وزير الخزانة الأمريكية، مارشال بيلينغسلي، أبعاد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد في يناير 2017.

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وجاء في التقرير الذي تم نشره اليوم الخميس، قبيل جلسات استماع في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، أن وزارة الخزانة فرضت، منذ يناير 2017، عقوبات على 212 شخصية وشركة متصلة بروسيا، بسبب تصرفاتها الخاضعة للجزاءات".

ووفقا لهذه البيانات فإن 136 شخصية وشركة أدرجت على القوائم السوداء بسبب الأحداث في أوكرانيا، وفقا لقانون مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت، قبل يناير 2017، حزمة من العقوبات على روسيا بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، وكذلك على خلفية تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي تنفيه روسيا.

المصدر: نوفوستي

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