لوبان: ماكرون يقسم الفرنسيين بسبب الجزائر

انتقدت مارين لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي، اعتراف إيمانويل ماكرون باستخدام فرنسا "نظام تعذيب" خلال حرب الجزائر، كان من ضحاياه المعارض الفرنسي موريس أودان.

إقرأ المزيد

وهاجمت لوبان في تغريدتين نشرتهما اليوم على تويتر، ماكرون الذي يسعى "إلى تقسيم الفرنسيين بدل جمعهم حول مشروع واحد".

وقالت لوبان: ما الذي سيستفيده رئيس الجمهورية من إعادة فتح الجراح بتناوله لقضية المعارض الشيوعي موريس أودان.

ولم يسلم أودان الذي يعتبر رمزا للمقاومة في الجزائر من انتقاد لوبان، وكتبت في تغريدة ثانية: "موريس أودان أخفى إرهابيي جبهة التحرير الجزائرية، الذين ارتكبوا أعمالا عدائية"، مؤكدة أن ماكرون يحاول كسب ود الشيوعيين بعمله هذا.

وأعلن النائب في الأكثرية، سيدريك فيلاني، أن ماكرون "سيقر بمسؤولية الدولة عن اختفاء موريس أودان"، الذي دافع عن استقلال الجزائر عام 1957، في العاصمة الجزائرية

وأوقفت قوات مظلية فرنسية أودان 25 عاما المتخصص في الرياضيات، والأستاذ المساعد في جامعة الجزائر، في منزله في الجزائر العاصمة، في 11 يونيو 1957، واتهمته بإيوائه أفراد من الخلية المسلحة، للحزب الشيوعي الجزائري، وعذبته مرارا في أحد أحياء المدينة.

المصدر: تويتر + ا ف ب