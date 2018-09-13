 
مباشر

الخارجية البريطانية تعلق على مقابلة RT مع المواطنين الروسيين اللذين تتهمهما لندن بتسميم سكريبال

أخبار العالم

الخارجية البريطانية تعلق على مقابلة RT مع المواطنين الروسيين اللذين تتهمهما لندن بتسميم سكريبال ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، اللذان تشتبه لندن بتسميمهما الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ks6c

اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية، أن المقابلة مع "المشتبه بهما" في قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال، ليست إلا مثالا آخر على "نهج لتشويش الموضوع وممارسة الكذب من جانب روسيا".

وقال ممثل الخارجية البريطانية، في حديث لوكالة نوفوستي: "يبدو واضحا للحكومة، أن هذين الشخصين، من ضباط الاستخبارات العسكرية الروسية ( GRU)، واستخدما سلاحا كيميائيا غير مشروع شديد السمية في شوارع بلادنا".

وفي مقابلة مع رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، نشرت اليوم، كشف الروسيان ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، اللذان تشتبه لندن بتسميمهما الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية، أنهما "زارا المدينة المذكورة بقصد السياحة، ولم يكونا على علم بوجود عائلة سكريبال في المدينة".

إقرأ المزيد
المتهمان بتسميم سكريبال يرويان لـRT قصتهما

 وقال الرجلان، إنهما يعملان في الحقيقة، بمجال اللياقة البدنية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفينة روسية صاروخية من الجيل الجديد شاركت في الحرب على الإرهابيين في سوريا