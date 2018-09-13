الخارجية البريطانية تعلق على مقابلة RT مع المواطنين الروسيين اللذين تتهمهما لندن بتسميم سكريبال

اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية، أن المقابلة مع "المشتبه بهما" في قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال، ليست إلا مثالا آخر على "نهج لتشويش الموضوع وممارسة الكذب من جانب روسيا".

وقال ممثل الخارجية البريطانية، في حديث لوكالة نوفوستي: "يبدو واضحا للحكومة، أن هذين الشخصين، من ضباط الاستخبارات العسكرية الروسية ( GRU)، واستخدما سلاحا كيميائيا غير مشروع شديد السمية في شوارع بلادنا".

وفي مقابلة مع رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، نشرت اليوم، كشف الروسيان ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، اللذان تشتبه لندن بتسميمهما الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية، أنهما "زارا المدينة المذكورة بقصد السياحة، ولم يكونا على علم بوجود عائلة سكريبال في المدينة".

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وقال الرجلان، إنهما يعملان في الحقيقة، بمجال اللياقة البدنية.

المصدر: نوفوستي