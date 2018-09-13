إسبانيا تلتزم ببيع قنابل فائقة الدقة للسعودية

أكدت إسبانيا، التزامها بتوريد 400 قنبلة موجهة فائقة الدقة تعمل بالليزر للسعودية، بعد أن كانت قد علقت الصفقة مطلع الشهر الجاري، بسبب مخاوف من استخدامها في الغارات على اليمن.

وقال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، لإذاعة "أوندا ثيرو" إن، "القرار في نهاية المطاف هو تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015. ولم نجد فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه ويجب تنفيذ هذا العقد".

ويوم 4 سبتمبر الجاري، أعلنت إسبانيا تعليق صفقتها مع الرياض لبيع القنابل بسبب مخاوف من استخدامها في اليمن، حيث واجهت السعودية اتهامات كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

ولاحقا، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، إنه ستتم دراسة العقد ثنائيا "بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين" مؤكدة أن الخلاف "سيحل بشكل ودي".

إقرأ المزيد

وجاء القرار الإسباني عقب سقوط نحو 50 قتيلا يمنيا على الأقل، وإصابة 77 في غارة للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت حافلة مدنية في مدينة ضحيان شمالي صعدة مؤخرا.

وكانت منظمات اجتماعية كالعفو الدولية، و"السلام الأخضر" وغيرها قد أبدت معارضتها للصفقة، متهمة السلطات السعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاك حقوق الإنسان.

وتقدر قيمة صفقة توريد القنابل الـ400 بين الرياض ومدريد بحوالي 1.8 مليون يورو.

المصدر: وكالات