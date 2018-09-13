ترامب يعرض الملايين على المكسيك لقاء قبولها عودة المهاجرين إلى أراضيها

يعتزم البيت الأبيض رصد 20 مليون دولار للمكسيك، لقاء مساعدتها على استقبال 17 ألف مهاجر لا شرعيين دخلوا الأراضي الأمريكية عبر المكسيك، إذا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة The New York Times، أن هذا الإجراء يهدف لمنع المهاجرين غير الشرعيين من مختلف دول أمريكا اللاتينية من دخول الولايات المتحدة عبر المكسيك، وأنه بفضل هذه المساعدة المالية ستتمكن المكسيك من إعادة المهاجرين إلى بلادهم عبر أراضيها.

وتنص القواعد الجديدة على الحرمان التلقائي من اللجوء للذين وصلوا عبر المكسيك دون طلب اللجوء هناك.

وطالما طالب ترامب بضرورة الإسراع بعملية الترحيل والآن بعد أن تقع مسؤولية الإجراءات القانونية على عاتق الهيئات الأمنية المكسيكية، يكون هدف الرئيس الأمريكي قد تحقق ولو جزئيا.

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وأثار نبأ هذا العرض، ردود فعل قوية من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

وقال علي نوراني، المدير التنفيذي لمنظمة National Immigration Forum، إن هذا التصرف ليس إلا هدرا لموارد الميزانية ولا يمس المشاكل التي تدفع المهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وأضاف: "لا يجوز أن ندفع المال لدولة أخرى لتنفذ العمل القذر بدلا عنا. يجب تصحيح نظام الهجرة لدينا ومساعدة هذه الدول على الوقوف على أقدامها".

المصدر: لينتا رو