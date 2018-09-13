السفير البولندي: إقالة الدبلوماسيين الذين تخرجوا من الاتحاد السوفيتي ليس جديدا بل إجراء شائع

أعلن سفير بولندا لدى روسيا، فلودزيميج مارتشينياك، أن طرد خريجي معهد موسكو للعلاقات الدولية من وزارة الخارجية في بلاده، ليس بالأمر الجديد، بل هو ممارسة شائعة.

وقال السفير: "لا أعرف بالضبط كيف وصلت هذه الأنباء إلى وسائل الإعلام الروسية.. ما يتم تداوله اليوم على أنه نبأ هو ليس كذلك، هذا الأمر يحدث فعلا في السنوات الأخيرة".

وشدد على أن مثل هذه الممارسات مر عليها وقت طويل، مضيفا "يُعتقد بما أنهم تلقوا تعليمهم في الاتحاد السوفيتي، فهم غير مرغوب بهم في شغل مناصب قيادية في وزارة الخارجية"، مضيفا أن مثل هذه الحالة ظاهرة للعيان.

وكان وزير الشؤون الخارجية في بولندا جاسيك تشابوتوفيتش، قد أعلن في وقت سابق أن جميع موظفي الوزارة تقريبا، خريجي معهد موسكو للعلاقات الدولية قد تم فصلهم.

المصدر: وكالات