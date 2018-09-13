اليابان وفيتنام تدعوان ترامب للعودة إلى الشراكة عبر الأطلسي

دعت اليابان وفيتنام الولايات المتحدة، للعودة إلى اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي، التي تحاول 11 دولة إحياءها بعد انسحاب واشنطن منها العام الماضي.

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وقال تارو كونو وزير الخارجية الياباني في المنتدى الاقتصادي العالمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المنعقد في هانوي: ما زلنا نعتقد أن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الأطلسي، هي أفضل خيار لواشنطن.

ووجه وزير الخارجية الفيتنامي فام بينه مينه الدعوة ذاتها لواشنطن، واصفا الشراكة بأنها اتفاقية على مستوى عال جدا.

ووقعت 11 دولة على ضفتي المحيط الهادئ مطلع مارس، اتفاقا لإحياء هذه الشراكة بعدما تلقت ضربة قاسية مع الانسحاب الأمريكي منها، وباتت تعرف بالشراكة العالمية والتقدمية عبر الأطلسي، وتحمل توقيع أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وكانت الولايات المتحدة طرحت اتفاقية الشراكة عبر الأطلسي، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وتم توقيعها في فبراير 2016، بعد سنوات من المفاوضات بين الدول الـ12 المطلة على الهادئ، بهدف موازنة تصاعد نفوذ الصين التي لم تكن جزءا منها.

لكن قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أعلن ترامب في 23 يناير 2017 انسحاب بلاده منها معرضا الاتفاقية للخطر، والتي كان من المفترض أن تشمل 40% من إجمالي الناتج العالمي، ونحو 25% من حركة التجارة الدولية.

غير أن الرئيس الأمريكي عدل موقفه بعد ذلك، وأعلن في أبريل أنه يدرس الانضمام إلى اتفاقية التبادل الحر الجديدة، عبر الأطلسي بشرط الحصول على شروط أفضل.

المصدر: أ ف ب