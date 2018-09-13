مقابلة رئيسة تحرير شبكة RT مع المتهمين من قبل لندن بتسميم سكريبال

كشف الروسيان ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، اللذان تشتبه لندن بتسميمهما الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سالزبوري البريطانية، أنهما زارا المدينة لأغراض السياحة.

وخلال مقابلة أجرتها معهما رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، قال بيتروف: "الأصدقاء نصحونا منذ زمن طويل بزيارة تلك المدينة الجميلة"، مضيفا أنها مدينة تحظى باهتمام السياح وتوجد فيها كاتدرائية مشهورة.

وأوضح بيتروف: "منذ البداية، خططنا لزيارة لندن من أجل التسلية. لم تكن تلك زيارة عمل. خططنا للإقامة كي نتمكن من زيارة لندن ورؤية سالزبوري أيضا".

وردا على سؤال سيمونيان عما إذا كانت معهما زجاجة لعطر "نينا ريتشي"، تدعي السلطات البريطانية أن ما يشبهها استخدم لنقل مادة "نوفيتشوك" السامة، قال بوشيروف: "أليس من الحماقة أن يحمل الرجل الحق معه عطرا نسائيا؟ عندما تخضع للتفتيش الجمركي، يفحصون كل الأمتعة، ولو كان معنا شيئا (مثل زجاجة عطر)، لأثار ذلك تساؤلات لدى المفتشين، عن سبب وجود العطر النسائي بين أغراض الرجل".

إقرأ المزيد

جاءت هذه التصريحات في المقتطفات الأولى من الحوار الذي سيبث كاملا في وقت لاحق من اليوم. وذكرت سيمونيان أن بيتروف وبوشيروف بادرا إلى الاتصال بها دون غيرها من الصحفيين الروس، لأنهما متابعان لنشاطها الصحفي و"يثقان بها".

المصدر:RT