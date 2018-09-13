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مجلس النواب الأمريكي يحظر استهلاك لحوم القطط والكلاب

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مجلس النواب الأمريكي يحظر استهلاك لحوم القطط والكلاب
AFP
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ذكرت قناة CBS التلفزيونية أن مجلس النواب الأمريكي، أقر قانونا يحظر ذبح ونقل وبيع وتخزين الكلاب والقطط بغرض الاستهلاك.

وتعود مبادرة "قانون حظر تجارة لحوم الكلاب والقطط" للعضوين الجمهوري فيرن بوكانان، والديمقراطي ألسي هاستينغز، إذ ينص على فرض غرامة قدرها 5000 دولار على المخالفين.

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وقال هاستينغز في بيان نشر بعد تبني القانون في مجلس النواب: "أنا فخور بأنني ناضلت في الكونغرس من أجل حظر القتل والاستهلاك التام للكلاب والقطط في الولايات المتحدة"، داعيا مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتخاذ قرار مماثل.

ومع ذلك، حمل القانون استثناء له علاقة بالقبائل الهندية، حيث يسمح لهم بتناول لحوم هذه الحيوانات "في إطار الاحتفالات الدينية".

المصدر: نوفوستي

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