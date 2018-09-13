 
مباشر

مقتل 9 أشخاص بحادث دهس جنوبي الصين

أخبار العالم

مقتل 9 أشخاص بحادث دهس جنوبي الصين
Reuters China Daily CDIC
صورة لجمع من المواطنين في مدينة هينجيانغ بإقليم هونان في جنوب الصين- ارشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ks42

لقي 9 أشخاص حتفهم في مدينة هينجيانغ بإقليم هونان جنوبي الصين، وأصيب 46 آخرون نتيجة اقتحام سيارة ساحة مكتظة بالناس أمس الأربعاء.

وقالت سلطات المدينة، إن الشرطة تمكنت من توقيف السائق، وإن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في منطقة ميشوي التابعة للمدينة، لافتة إلى أن السائق من أرباب السوابق.

إقرأ المزيد
15 قتيلا و25 جريحا بحادث اصطدام حافلة بشاحنة في أفغانستان

ولم تعلق السلطات حتى الآن على دوافع الحادث ولم تربطه بالإرهاب، ونشرت وسائل إعلام رسمية لقطات مصورة لعدة جثث على الأرض.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بث مباشر.. الرئيس الروسي يحضر المرحلة الأساسية من مناورات الشرق 2018