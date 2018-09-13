مقتل 9 أشخاص بحادث دهس جنوبي الصين

لقي 9 أشخاص حتفهم في مدينة هينجيانغ بإقليم هونان جنوبي الصين، وأصيب 46 آخرون نتيجة اقتحام سيارة ساحة مكتظة بالناس أمس الأربعاء.

وقالت سلطات المدينة، إن الشرطة تمكنت من توقيف السائق، وإن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في منطقة ميشوي التابعة للمدينة، لافتة إلى أن السائق من أرباب السوابق.

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ولم تعلق السلطات حتى الآن على دوافع الحادث ولم تربطه بالإرهاب، ونشرت وسائل إعلام رسمية لقطات مصورة لعدة جثث على الأرض.

المصدر: رويترز