روسيا: أكثر من 80 ألف لاجئ سوري عادوا لوطنهم من تركيا وسلطاتها تساعد بنشاط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات التركية تسهم بشكل نشط في إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، موضحة أن عدد الذين انتقلوا إلى سوريا نهائيا من تركيا بلغ 80 ألف شخص.

وقال ممثل الخارجية الروسية، نيكولاي بورتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء، في موسكو: "تفيد تقارير السفارة الروسية لدى أنقرة بأن السلطات التركية تقدم مساعدة نشطة لعملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وخاصة في تلك المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية".

وأشار بورتسيف إلى أن "أكثر من 80 ألف لاجئ، بينهم 18.5 ألفا من هؤلاء الذين توجهوا إلى بيوتهم في عيد الأضحى، انتقلوا من تركيا إلى سوريا بشكل نهائي".

واستقبلت تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم هاربين من الحرب التي اندلعت عام 2011، وتقول السلطات التركية إنها منحت إيواء لنحو 3.5 مليون شخص وتجاوزت طاقاتها في هذا المجال.

وكثفت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع روسيا، العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ووجهت دعوات عدة إليهم للعودة.

وفي يوم 18 يوليو الماضي أعلنت روسيا عن إنشاء مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين الذي يتخذ من دمشق مقرا له ويعمل بإشراف وزارتي الخارجية والدفاع الروسية والسلطات السورية في إطار مكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ويجري هذا العمل بمشاركة مباشرة من الخارجية الروسية وكذلك السفارات الروسية في 36 دولة تستضيف حاليا أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، خاصة تركيا والأردن ولبنان، التي تبحث روسيا معها بكثافة تفعيل الجهود الرامية إلى مساعدهم على العودة إلى ديارهم.

المصدر: وكالات