السلطات التركية تحقق مع مغن بسبب فيديو كليب

فتحت نيابة مدينة إسطنبول التركية تحقيقا مع مغني البوب الشهير في البلاد ميبيل ماتيز بعد تلقيها بلاغا يتهمه بدعم تنظيم "فيتو" (خدمة) المحظور، بسبب فيديو كليب لإحدى أغانيه.

وزعم مقدم البلاغ أن ماتيز على صلة بـ"فيتو"، المنظمة التابعة للداعية الإسلامي فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد صيف 2016، بسبب لقطات فيديو في أغنيته Ya Bu İşler Ne؟ تظهر فيها ورقات نقدية من فئة الدولار الأمريكي الواحد.

وادعى البلاغ أن المغني ضم تلك الورقات النقدية إلى الكليب عمدا بغية الترويج لأنشطة "فيتو"، علما أن عناصر المنظمة يستخدمونها بغرض التمويه كإحدى الشيفرات السرية للتواصل مع بعضهم، كما يعتقد الأمن التركي.

ونفى المغني أثناء التحقيق الاتهامات المنسوبة إليه، مضيفا أن الفيديو أنتجه فريق المنتج ولم يشارك هو شخصيا في العمل.

#MabelMatiz Klibindeki 1 dolar Nedeniyle fetö'den Göz Altına Alınmış! Bende buradan Birkez daha dinleyerek FETÖ'ye desteğimi veriyorum! 😂😂😂 https://t.co/djNz0ipRO4 — Uğur Ateşer (@Uur70975180) 11 сентября 2018 г.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام تركية بأن عناصر الأمن عثرت، خلال مداهمات استهدفت المشتبه بأنهم على صلة بـ"فيتو"، على كميات كبيرة من الأوراق النقدية من فئة الدولار الواحد، مشيرة إلى أن الأرقام والأحرف على الأوراق المضبوطة ترمز إلى تشفير يتعلق بالتسلسل الهرمي في المنظمة.

المصدر: مواقع إخبارية تركية