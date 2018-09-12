خارجية كوبا: لا أساس لاتهام روسيا بالهجمات الصوتية

اعتبرت وزارة خارجية كوبا أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تورط روسيا في الهجمات الصوتية على الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا، لا أساس لها.

وكتب مدير قسم شؤون الولايات المتحدة بالخارجية الكوبية كارلوس فيرنانديز دي كوسيو في حسابه على موقع "تويتر" أن مقال قناة "أن بي سي" يمثل "لعبة خطيرة"، متهما القناة الأمريكية باستخدام أساليب الصحافة الصفراء، إذ أن تقريرها الذي "يلمح إلى التآمر"، يعتمد على أقوال مسؤولين لم تذكر أسماؤهم، ويفتقر إلى الأدلة.

It is fair to ask why NBC would lend itself to such a dangoeorus game. #Cuba does not act and does not allow anyone to act aganist the diplomats of any country in its territory. Thorough investigations by Cuba an US law enforcemente agencies discard any weapon. — Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) 12 сентября 2018 г.

وأكد أن كوبا لا تعمل ضد دبلوماسيي أي دولة على أراضيها، ولن تسمح بذلك لأي دولة أخرى، مشيرا إلى أن التحقيقات المشتركة لكوبا والأجهزة الأمنية الأمريكية تستبعد استخدام أي سلاح ضد الدبلوماسيين.

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وجاء ذلك تعليقا على تقرير لقناة "أن بي سي"، أكد أن الاستخبارات الأمريكية تعتبر أن روسيا هي من يقف وراء الهجمات الصوتية الغامضة على الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا والصين، والتي أسفرت عن إصابة 26 موظفا أمريكيا.

من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن الرسمية لا تعتبر روسيا مسؤولة عن تلك الهجمات.

المصدر: RT