البنتاغون لرؤساء أركان السعودية والإمارات ومصر وقطر: يجب دمج قدراتنا لمواجهة إيران

دعا قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول ركن جوزيف فوتيل، دول الخليج ومصر والأردن لوضع خلافاتها جانبا وتوحيد الصف لمواجهة التهديدات النابعة عن سياسات إيران في الشرق الأوسط.

وقال فوتيل، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والقيادة المركزية الأمريكية، الذي يجري في الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك، إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هذه المنطقة أو شركائها فيها، مشيرا الى أن البنتاغون هناك "لم يتغير".

وأضاف فوتيل أن منطقة الخليج مليئة بالحيوية والفرص لكن أيضا "بالتهديدات للأمن المشترك".

وأشار العسكري الأمريكي الرفيع إلى أن هناك تهديدين أمنيين مستمرين في المنطقة وهما "أعمال إيران المزعزعة للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنيفة".

وأكد في هذا السياق "ضرورة تعزيز ودمج القدرات لمصلحة الأمن القومي المشترك"، داعيا إلى "الترفع عن كافة الجوانب الأخرى".

وتابع بالقول: "هذه الاجتماعات الدورية مهمة جدا لنا للحفاظ على العلاقات الوثيقة وخطوط الاتصال المفتوحة وتعزيز التفاهم المتبادل ودفع تعاوننا".

وأكد فوتيل على أهمية الوحدة العسكرية للدول المشاركة بالمؤتمر، إضافة إلى حيوية إسهاماتها في الجهود المبذولة في العراق وسوريا وأفغانستان وما يتعلق باستقرار المنطقة بكاملها.

كما أشار إلى أهمية الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري ومكافحة الإرهاب من أجل التصدي للتحديات الأمنية المشتركة ووضع حلول حقيقية لها.

وشدد على أهمية الاتفاق على الالتقاء عسكريا رغم أي قضية بما يصب في صالح الجميع إلى جانب "انتهاز كل فرصة لدفع هذه المناقشات إلى مرؤوسينا لتفعيل وتحقيق مراحل محددة" إضافة الى الحاجة للتوصل الى اتفاق حول من سيستضيف الجلسة القادمة.

وقال في هذا السياق: "نعلم بصفتنا خبراء عسكريين المخاطر ونحتاج إلى تجاوز كل القضايا... وكل دولة خليجية والقوات الأمريكية في المنطقة عرضة لمخاطر مثل الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والإرهاب من جانب خصومنا المشتركين".

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر فرصة طيبة للتشارك في المعلومات والحفاظ على علاقات عسكرية رفيعة المستوى الى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الأمن وتحقيق المصالح الوطنية والمشتركة.

وهذا الاجتماع هو الثاني هذا الأسبوع الذي تشارك فيه قطر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر وذلك في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية المندلعة في 5 يونيو 2017.

والاثنين الماضي شاركت قطر والسعودية والإمارات والبحرين في اجتماع رؤساء أركان دول "مجلس التعاون الخليجي" في الكويت.

ونهاية يوليو الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لإقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.

المصدر: كونا + أ ف ب