الولايات المتحدة واليابان تختبران منظومة الدفاع الصاروخي في المحيط الهادئ

أعلنت القوات المسلحة الأمريكية عن تجربة ناجحة لمنظومة "إيجيس" للدفاع الصاروخي التي قدمتها الولايات المتحدة لليابان.

وقال الجنرال سام غريفز، مدير وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية في أعقاب التجربة التي جرت في المحيط الهادئ بالقرب من جزر هاواي الأمريكية يوم الثلاثاء، إن هذه التجربة تساهم في "التأكد من قدرات اليابان على التصدي للأخطار الناشئة في المنطقة في المستقبل".

وأكد غريفز تمسك الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة اليابانية في تطوير قدراتها الخاصة بالدفاع الصاروخي.

يذكر، أن اليابان قررت العام الماضي تعزيز قدراتها الدفاعية الصاروخية بواسطة الحصول على منظومة "إيجيس" على خلفية ما اعتبرته "خطرا متزايدا" من جانب كوريا الشمالية.

وأكدت اليابان أن الأنظمة الصاروخية المذكورة مخصصة للدفاع عن نفسها فقط، فيما أعربت روسيا والصين عن قلقهما إزاء مساعي الولايات المتحدة لإقامة منظومة للدفاع الصاروخي بالمنطقة.

المصدر: رويترز