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"الأناضول" تنشر بالفيديو "اعترافات" المتهم بتدبير تفجير ريحانلي

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صورة من فيديو "اعترافات" يوسف نازيك
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نشرت وكالة "الأناضول" فيديو يوثق اعترافات يوسف نازيك، المتهم بتدبير التفجير في قضاء ريحانلي التركي عام 2013 الذي راح ضحيته 53 شخصا، بعد القبض عليه في سوريا وجلبه إلى تركيا.

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وخلال الاستجواب الأولي، اعترف نازيك بتخطيطه لهجوم ريحانلي وقيامه بعملية استطلاع لإيجاد مواقع بديلة لتنفيذ تفجيرات داخل الأراضي التركية، مؤكدا أنه أشرف على إدخال المتفجرات من سوريا إلى تركيا، وتأمين سيارتين من طراز ترانزيت لتفخيخ المتفجرات فيهما.

وحث نازيك بقية المتهمين الهاربين بعد مشاركتهم في التفجيرات على تسليم أنفسهم للسلطات التركية.

وأفادت "الأناضول" في وقت سابق من اليوم بأن الاستخبارات التركية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم نتيجة عملية خاصة نفذتها في مدينة اللاذقية السورية.

وذكرت الوكالة التركية الرسمية أن نازيك، عقب استجوابه الأولي في مقر جهاز الاستخبارات، تمت إحالته إلى شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، لاستكمال إجراءات التحقيق، وتسجيل أقواله.

المصدر: الأناضول

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