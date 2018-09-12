تيريزا ماي: قناة RT أداة دعائية لموسكو

شككت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في موضوعية تقارير تبثها قناة RT الفضائية الروسية، معتبرة أن هذه القناة تخدم أهدافا دعائية للسلطات الروسية.

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وقالت ماي في كلمة أمام أعضاء مجلس العموم في البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء: "أنا واثقة بأننا نشكك جميعا في موضوعية ما تنقله قناة RT التي تمثل، على ما يبدو، أداة للدعاية".

وردا على سؤال أحد النواب عما إذا كانت ماي ترى ضروريا، في ضوء "ملف سكريبال"، امتناع البرلمانيين البريطانيين عن الإدلاء بتصريحات لـRT، حذرت رئيسة الحكومة من احتمال تحولهم في هذه الحالة إلى "أداة دعاية" في أيدي موسكو.

وتتهم لندن الدولة الروسية بالوقوف وراء محاولة اغتيال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، باستخدام مادة "نوفيتشوك" السامة.

ومطلع شهر مارس الماضي، تم العثور على سكريبال وابنته، مغمى عليهما، قرب بيتهما في مدينة سالزبوري البريطانية، التي أقام فيها سيرغي بعد الإفراج عنه من سجن في روسيا، حيث نفذ عقوبته بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح لندن. وقالت السلطات البريطانية إن سيرغي ويوليا سكريبال تعافيا بعد خضوعهما لعلاج طويل وصعب جراء تأثرهما بمادة "نوفيتشوك" المشلّة للأعصاب.

ونفت موسكو مرارا، وعلى أكثر من مستوى، ضلوعها في الحادث، مشيرة إلى عدم تقديم بريطانيا أي أدلة تدعم روايتها. كما أكدت موسكو بأن ترسانتها الموروثة من العصر السوفيتي من المواد السامة القتالية تم إتلافها بالكامل تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: إنترفاكس