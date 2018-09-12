وزير الدفاع الأمريكي لم يعثر حتى الآن على أسلحة كيميائية لدى المسلحين في سوريا!

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في تصريح للصحفيين، إن بلاده ليس لديها أي دليل على أن فصائل المعارضة السورية لديها أسلحة كيميائية.

وزعم في هذا السياق "حتى الآن لم نر أي دليل على أن المعارضة لديها أسلحة كيميائية، على الرغم من أن روسيا تعلن بانتظام عن ذلك،.

إقرأ المزيد

وعلم في وقت سابق أن إرهابيين في إدلب يعدون لـ"تمثيلية" تلفق قيام الجيش السوري بهجوم كيميائي، ما سيعطي مبررا لعدوان جديد من قبل الغرب بزعامة الولايات المتحدة ضد سوريا.

وما يرجح من احتمالات مثل هذا السيناريو، أن الولايات المتحدة زادت من عدد وسائطها الحاملة للصواريخ المجنحة في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق بدء تصوير سيناريو يحاكي"هجوما كيميائيا" في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب السورية بمشاركة عناصر إرهابية، وتحميل حكومة دمشق مسؤوليته.

وأعلن في هذا السياق مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي: "حسب معطيات وردت من سكان محافظة إدلب، يجري في مدينة جسر الشغور الآن تصوير مشاهد استفزاز مفبرك يحاكي استخدام الجيش السوري لـ(السلاح الكيميائي) ضد المدنيين".

المصدر: وكالات