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السجن 6 سنوات لنائب الرئيس الإيراني السابق

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السجن 6 سنوات لنائب الرئيس الإيراني السابق
Reuters Susana Vera
اسفنديار رحيم مشائي نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد
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أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 6 سنوات ونصف السنة، بحق إسفنديار رحيم مشائي نائب رئيس البلاد السابق، بعد اتهامه بالعمل ضد أمن إيران الداخلي والخارجي.

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وصرح رئيس المحكمة القضائية العليا في طهران، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة إسنا الإيرانية "بأنه حكم على إسفنديار رحيم مشائي نائب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالسجن لمدة 6 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد صدور ثلاث تهم بحقه، هي التواطؤ، وارتكاب جرم ضد الأمن الوطني، وبث الكراهية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وإهانة السلطات".

المصدر: "سبوتنيك"

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