50 نائبا محافظا في البرلمان البريطاني يخططون للإطاحة بماي

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن نحو 50 نائبا في مجلس العموم البريطاني، اجتمعوا اليوم الأربعاء، لمناقشة متى وكيف يمكنهم الإطاحة برئيسة الوزراء، تيريزا ماي.

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ونقلت "BBC" عن مصدر لم تذكره بالاسم، قوله إن النواب الأعضاء في مجموعة مناهضة للاتحاد الأوروبي، في حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، وتعرف باسم "مجموعة البحوث الأوروبية"، ممن يعارضون اقتراحات رئيسة الوزراء، الخاصة باتفاق ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، التقوا الليلة الماضية، وناقشوا مستقبل ماي في رئاسة الحكومة.

ونسبت "BBC" إلى المصدر قوله: إن عددا من الحضور في الاجتماع، قدموا بالفعل خطابات لسحب الثقة من ماي.

وتقضي لوائح حزب المحافظين بإجراء انتخابات على الزعامة في حالة مطالبة 15% من نواب الحزب، وعددهم 48 نائبا في الوقت الحالي، بالتصويت على سحب الثقة.

ودانت مجموعة البحوث الأوروبية، خطط رئيسة الوزراء لإبقاء بلادها في منطقة تجارة حرة للسلع مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن تترك لندن هذا التكتل في مارس، لكن المجموعة واجهت انتقادات لأنها لم تقدم بديلا تفصيليا.

المصدر: "رويترز"