المتهمان باغتيال سكريبال سيكونان الدليل الساطع على براءة روسيا

صرح مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، بأن لقاء المشتبه بهما بتسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال مع وسائل الإعلام سيبرهن على عدم تورط روسيا بالأمر.

وقال شولغين في حديث بثته قناة Ruptly، اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه سيكون من المفيد جدا، عندما سيلتقي هذان الرجلان، اللذان تمكنا من إيجادهما، مع وسائل الإعلام. وسيتحدثان عن كل شيء. وسيكون ذلك دليلا جديدا على الطابع المزيف لكل الاتهامات التي توجهها إلينا بريطانيا.

وتم العثور على العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وهما في حالة حرجة بمدينة سالزبوري البريطانية في بداية مارس الماضي. وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان البريطاني في الـ12 من مارس أنه تم تسميمهما باستخدام مادة كيميائية لشل الأعصاب (A-234) المسماة بـ "نوفيتشوك" المنتجة في روسيا.

من جهتها نفت موسكو كل هذه الاتهامات، مذكرة بأنها دمرت ترسانتها الكيميائية كلها عام 2017 تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلنت الشرطة البريطانية أمس الأربعاء جاهزيتها لتوجيه الاتهامات لمواطنين روسيين بالمشاركة في مؤامرة هادفة إلى قتل سيرغي ويوليا سكريبال. ونشرت شرطة سكوتلاند يارد صورا للمشتبه بهما، وقالت إن اسميهما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف.

المصدر: نوفوستي