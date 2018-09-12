ماكرون يعد بإنقاذ "الأونروا"!

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "أسفه" لقرار أمريكا قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأكد التزام باريس بمساعدة الوكالة لتخطي الأزمة التي تمر بها.

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واعتبر ماكرون، خلال محادثة هاتفية مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، أن خدمات الأونروا "ضرورية للاستقرار المحلي والإقليمي"، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

واتخذت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الشهر الماضي، سلسلة إجراءات ضد الفلسطينيين، بينها إلغاء أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات الثنائية للفلسطينيين، وقطع التمويل المالي عن "الأونروا" .

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بذريعة رفض القادة الفلسطينيين التواصل مع إدارة ترامب وبدء مفاوضات سلام مع إسرائيل.

المصدر: أ ف ب