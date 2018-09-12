في ذكرى 11 سبتمبر.. زعيم "القاعدة" يدعو لهجمات جديدة في الولايات المتحدة

في الذكرى السنوية الـ17 لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك، دعا زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري أتباعه إلى شن هجمات جديدة في الولايات المتحدة.

وحث الظواهري، في خطاب مسجل لمدة 23 دقيقة، نشرته وسائل الدعاية التابعة للتنظيم، المسلمين على شن حرب ضد الولايات المتحدة و"تدميرها اقتصاديا وعسكريا حتى تخرج من البلاد التي تحتلها مهزومة".

ووصف الظواهري الولايات المتحدة بأنها "العدو الأول للمسلمين"، وقال إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل "برهان على التحيز الأمريكي لليهود والمسيحيين".

وشدد زعيم "القاعدة" على أن المعركة ضد أمريكا أصبحت حتمية، وقال إن أمام المسلمين خيارين لا ثالث لهما: إما "شرف المواجهة بضراوة" أو "الذل وقبول العار".

المصدر: سي إن إن