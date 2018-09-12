ابن ترامب لا يهاب السجون!

أعلن دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الأمريكي، أنه لا يخشى دخول السجن بسبب التحقيقات الجارية حول احتمال حصول "تواطؤ" بين موسكو وفريق حملة والده الانتخابية.

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وصرح ترامب الابن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" بثت أمس الثلاثاء بأن الرئيس الأمريكي قلص عدد معاونيه بشكل كبير، وحصرهم بعدد قليل من الأشخاص الذين يثق بهم في البيت الأبيض.

وردا على سؤال المراسلة حول ما إذا كان يخشى إيداعه السجن، قال: "لا، لأنني أعرف ما فعلت وأنا غير قلق"، مضيفا: "هذا لا يعني أنهم لن يحاولوا فبركة شيء، ورأينا أنهم فعلوا ذلك مع جميع الباقين، وأكرر مرة ثانية، أنا لست خائفا".

ويبلغ دونالد جونيور الأربعين من العمر، وهو مستهدف من قبل المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في احتمال وجود "تواطؤ" بين فريق ترامب وروسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

وتسلطت الأضواء على ترامب الابن، بعد أن التقى محامية روسية في يونيو 2016 في برج ترامب بنيويورك.

وتبين أن ترامب الابن كان خلال لقائه المحامية الروسية برفقة زوج شقيقته جاريد كوشنر، وبحثا في احتمال تقديم معلومات إليه يمكن أن تضر بمنافسة ترامب، الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويؤكد ترامب الأب والابن أن هذا اللقاء لم يسفر عن شيء، وأن المحامية الروسية حضرت فقط لمناقشة مسألة التبني بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب