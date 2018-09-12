تحذير أمريكي قبل 15 دقيقة فقط.. ومن بعدها انهمرت الصواريخ!

كشف صحفي مشهور، أن الجيش الأمريكي اتخذ الكثير من الاحتياطات لتجنب إصابة العسكريين الروس الذين كانوا في قاعدة الشعيرات الجوية السورية وحذرهم قبل إطلاق صواريخه باتجاهها بربع ساعة.

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وأورد الصحفي والكاتب، بوب وودوارد، أن الولايات المتحدة حذرت روسيا مسبقا من الهجوم الذي نفذته في عام 2017 على قاعدة سلاح الجو السوري الشعيرات في حمص، قبل 15 دقيقة من بلوغ الصواريخ أهدافها.

وورد في كتاب "الرعب: ترامب في البيت الأبيض"، الذي ألفه بوب وودوارد، أحد كبار المحاربين في الصحافة الأمريكية، وعضو هيئة تحرير صحيفة "واشنطن بوست"، والذي تم طرحه للبيع في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية أمريكية: "كان الروس في مبنى واحد فقط على أراضي القاعدة الجوية، وخلال المناقشة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر وزير الدفاع جيمس ماتيس من الحاجة إلى توخي الحذر قدر الإمكان في هذه المسألة، ولهذا السبب تقرر توجيه الضربة في الصباح الباكر، عندما لن يكون الروس قرب مدرجات الطائرات".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة، كما لاحظ الصحفي، اتصلت مباشرة بالعسكريين الروس الذين كانوا في المطار وحذرتهم. وكتب وودوارد دون تحديد طبيعة هذا التحذير: "قبل نحو 15 دقيقة من ضرب صواريخ توماهوك لأهدافها في المطار، تم إرسال تحذير إلى الروس في المطار".

صواريخ خلال تقديم الحلوى

وقال الصحفي أيضا إنه في هذه اللحظة كان ترامب يتناول العشاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بمكتبه في مار لاغو بولاية فلوريدا. وخلال تقديم الحلوى، أبلغ الرئيس الأمريكي نظيره الصيني بالضربة قائلا: "نحن في هذه اللحظة نطلق الصواريخ على سوريا بسبب هجومها بالغاز". فطلب الرئيس الصيني، من خلال مترجم، من رئيس البيت الأبيض أن يكرر ما قاله، وهو ما فعله ترامب حرفيا.

ثم سأل شى جين بينغ الرئيس ترامب: كم عدد الصواريخ التي تم إطلاقها؟ فأجاب ترامب 59 . وعندها قال الزعيم الصيني: "حسنا، أنا أفهم جيدا أنه يستحق ذلك".

وسابقًا تحدث ترامب شخصيا عن هذه المحادثة في مقابلة مع" Fox Business" وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لم يرد أن يعرف شي جين بينغ بهذا الحادث من وسائل الإعلام بعد الاجتماع. . وفي معرض حديثه عن رد فعل الرئيس الصيني، قال الرئيس الأمريكي: "لقد توقف لمدة 10 ثوان، ثم طلب مني بواسطة مترجم أن أكرر"ظننت أن هذا لم يكن علامة جيدة".

ووفقا للرئيس الأمريكي، وافق شي جين بينغ على هذه الخطوة وقال له إن مثل هذه الإجراءات مسموح بها، "إذا كان شخص ما قاسيا لدرجة أنه يستخدم الغاز ضد الأطفال الصغار".

وتم إطلاق 59 صاروخًا من طراز توماهوك على قاعدة الشعيرات السورية الجوية في حمص فجر يوم 7 أبريل 2017، من المدمرة الأمريكية روس بورتر، في البحر الأبيض المتوسط، ونتيجة لذلك، قُتل 10 عسكريين سوريين. وتذرعت واشنطن بأن هذه العملية كانت رداً على استخدام القوات السورية المزعوم للأسلحة الكيميائية في 4 أبريل بمحافظة إدلب السورية، حيث قُتل 84 شخصاً. ووفقاً لمزاعم الولايات المتحدة، استخدم سلاح الجو السوري قاعدة الشعيرات لمهاجمة إدلب.

المصدر: تاس